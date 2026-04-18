È stato sorpreso al porto di Palau con un involucro contenente 25 grammi di cocaina: per un 38enne originario del posto è scattato l’arresto, con l’uomo posto a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

La scoperta dai finanzieri durante gli ordinari controlli sui mezzi e passeggeri in arrivo e in partenza per La Maddalena, fortemente intensificati a ridosso del fine settimana. A destare l’attenzione dei baschi verdi due soggetti di nazionalità italiana, notati nei pressi degli imbarchi, il cui atteggiamento nervoso, unitamente alle risposte evasive in merito alle ragioni del viaggio e all’interesse per loro dei cani antidroga Dante e Joy, ha spinto a un controllo più accurato con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo di Olbia. La perquisizione ha quindi permesso di scoprire, occultato dal 38enne, l’involucro contenente circa 25 grammi di cocaina.

La sostanza, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore stimato in oltre 2.000 euro.

(Unioneonline)

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