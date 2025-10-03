Brillamento di residuati bellici da parte del Nucleo Sdai nel mare di La Maddalena, oggi 3 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 circa, nel punto di coordinate Lat. 41° 11.507’ N – Long. 009° 33.067’ E (WGS 84).

Lo dispone l’ordinanza n. 125 del 2 ottobre scorso, firmata dal comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, Vittorio Vanacore.

Per consentire le operazioni sono pertanto interdette la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri dal punto indicato.

© Riproduzione riservata