Il primo consiglio pastorale peraltro unificato "dell’era Deriu", è stato costituito nei giorni scorsi alla Maddalena quale espressione delle parrocchie di Santa Maria Maddalena e Moneta.

Si tratta tanto della prima indizione di elezioni del parroco, don Umberto Deriu quanto, sempre per la prima volta, del consiglio unificato delle due parrocchie finora separate, unite in Unità pastorale. I fedeli frequentatori delle chiese isolane hanno eletto 22 rappresentanti.

Un po’ tutta la comunità credente e praticante isolana vi è rappresentata, dai gruppi ecclesiali a quelli impegnati nel volontariato sociale, a quelli giovanili, agli imprenditori, alle religiose presenti. Da notare che per la prima volta nel trentennale elezione dei consigli pastorali risultano eletti due presidenti dei Fidali (i cinquantenni che organizzano le feste patronali), in carica e dell'anno passato.

Solo poche settimane fa il vescovo, mons. Roberto Fornaciari, aveva esortato i parroci, in occasione dell’ultimo grande incontro giubilare diocesano, a procedere alle elezioni dei consigli pastorali. Questi svolgono una funzione consultiva; sta poi ai parroci fare tesoro del contributo di idee, entusiasmi, esperienza, intelligenze e preparazione, che questi possono esprimere.

