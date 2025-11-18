Olbia, brucia i rifiuti nel terreno sotto casa: un uomo nei guaiElettrodomestici, arredi, materiale organico: i carabinieri hanno visto la densa colonna di fumo e si sono precipitati sul posto
Per disfarsi dei rifiuti ingombranti, li ha bruciati. Ma i carabinieri di Olbia, quando hanno visto una densa colonna di fumo che proveniva dalla frazione di Berchiddeddu, si sono precipitati sul posto e l’hanno colto in flagranza.
Un uomo, nel suo terreno privato, aveva appiccato un incendio dando a fuoco materiale organico, elettrodomestici, altri arredi e materiale ferroso.
Una volta domate le fiamme l’intera area, di circa 15 metri quadri, è stata sequestrata per avviare le attività di bonifica e scongiurare danni ambientali. L’uomo è stato deferito in stato di libertà l’uomo per combustione illecita dei rifiuti.
(Unioneonline)