Calangianus, tre nuovi spazi per la comunità: asilo, biblioteca e parco pronti all’inaugurazioneL’apertura ufficiale è in programma per sabato 22 novembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Calangianus si prepara all’inaugurazione, nei prossimi giorni, di tre nuovi spazi che, secondo il sindaco Fabio Albieri, rappresentano «luoghi fondamentali per la crescita e il benessere del nostro paese».
A partire dall’asilo nido comunale, che verrà inaugurato sabato 22 novembre alle ore 11: una struttura completamente rinnovata grazie agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Ambienti riorganizzati, nuovi arredi e giochi innovativi restituiranno ai più piccoli un luogo accogliente e sicuro, pensato per accompagnarne la crescita.
Non meno attesa è l’apertura della nuova biblioteca comunale, ospitata nel polo culturale di Palazzo Corda. Con spazi ampliati, arredi moderni e un’impostazione che guarda alla socialità, «la biblioteca si candida a diventare un vero centro di incontro, cultura e condivisione per l’intera comunità». A completare il quadro è il parco periurbano di Siddaiu, arricchito da giochi per bambini, un’area pic-nic e nuovi spazi dedicati al tempo libero all’aria aperta. Un luogo pensato per vivere la natura in serenità, tra famiglie e gruppi di amici.
«I risultati raggiunti – sottolinea Albieri – sono il frutto del lavoro congiunto di amministratori, consiglieri, dipendenti comunali e imprese coinvolte».