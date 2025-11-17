Calangianus si prepara all’inaugurazione, nei prossimi giorni, di tre nuovi spazi che, secondo il sindaco Fabio Albieri, rappresentano «luoghi fondamentali per la crescita e il benessere del nostro paese».

A partire dall’asilo nido comunale, che verrà inaugurato sabato 22 novembre alle ore 11: una struttura completamente rinnovata grazie agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Ambienti riorganizzati, nuovi arredi e giochi innovativi restituiranno ai più piccoli un luogo accogliente e sicuro, pensato per accompagnarne la crescita.

Non meno attesa è l’apertura della nuova biblioteca comunale, ospitata nel polo culturale di Palazzo Corda. Con spazi ampliati, arredi moderni e un’impostazione che guarda alla socialità, «la biblioteca si candida a diventare un vero centro di incontro, cultura e condivisione per l’intera comunità». A completare il quadro è il parco periurbano di Siddaiu, arricchito da giochi per bambini, un’area pic-nic e nuovi spazi dedicati al tempo libero all’aria aperta. Un luogo pensato per vivere la natura in serenità, tra famiglie e gruppi di amici.

«I risultati raggiunti – sottolinea Albieri – sono il frutto del lavoro congiunto di amministratori, consiglieri, dipendenti comunali e imprese coinvolte».

