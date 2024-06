«Grazie ai fondi del Ministero dei Beni Culturali partirà il recupero degli immobili che sono sotto la fortezza di Arbuticci, a Caprera, che saranno destinati a servizi collaterali al Memoriale Garibaldi».

La dichiarazione era stata rilasciata, a marzo del 2023, dall’assessore alla Cultura e Turismo, Gianvincenzo Belli, il quale si riferiva all’immobile, allora rudere, che fu l’alloggio del comandante della Fortezza e della Compagnia di Artiglieria che lì prestava servizio.

È di ieri la nota stampa del Ministero della Cultura che informa che quei lavori «stanno volgendo al termine». L’edificio era giunto fino a noi in precario stato di conservazione ed in generale condizione di degrado, col tetto ed alcune parti crollate o vandalizzate, immerso, sia internamente che esternamente, in una folta vegetazione di macchia mediterranea.

Il progetto dell’architetto Pietro Carlo Pellegrini, direttore dei lavori, scrive il Ministero, «ha previsto la conservazione integrale dei singoli caratteri architettonici e storici; è stato un restauro filologico e rispettoso delle caratteristiche tipologiche e costruttive affinché l’edificio mantenesse una percezione di fedeltà alle caratteristiche originarie pur con la capacità di creare nuovi e tipi di legami, spaziali e tecnici con le nuova destinazione d’uso, in modo da far diventare l’insieme delle parti un vero e proprio ed unico organismo. La prospettiva progettuale di questo intervento è adibire questo edificio a caffetteria e bookshop, una volta che verrà restituito al Polo Museale di Caprera in capo alla Direzione regionale musei».

Il valore dell’intervento è di 316 mila euro.

© Riproduzione riservata