Due borse di studio, intitolate a Tonina Cherchi, premio riservato agli studenti dell’indirizzo liceale delle Scienze Umane dell’Istituto Superiore G. Garibaldi, sono state assegnate alle alunne Simona Wu e Giorgia Pintus che hanno superato in maniera brillante l’Esame di Stato nel corso dell’anno scolastico 2023/2024.

La cerimonia di consegna, svoltasi nel salone consiliare, il 30 settembre scorso, ha visto la presenza del sindaco Fabio Lai, dell’assessora alla Pubblica Istruzione Stefania Terrazzoni, del dirigente scolastico Stefano Satta, dell'insegnante Daniela Donatini e di Pasqualino Cherchi, fratello della compianta Tonina. Da parte loro sono stati rivolti alle vincitrici – ora studentesse universitarie - i più vivi complimenti per il risultato raggiunto e i migliori auguri per un proficuo proseguimento degli studi e per i progetti di vita futura. Prima insegnante delle Scuole Elementari poi professoressa delle Scuole Medie ed infine preside, Tonina Cherchi, deceduta il 27 febbraio del 2011, ha dedicato tutta la propria vita alla scuola ed agli alunni. Ed è per questo ed in questo modo che i parenti hanno voluto ricordarla e onorarla, mettendo a disposizione quanto da lei risparmiato e istituendo, dal 2013, le borse di studio a lei intitolate, per studenti di Scienze Umane, prima Liceo Socio Psico-Pedagogico e ancor prima Magistrali, presso le quali un tempo studiò Tonina e che hanno formato tanti maddalenini e non.

