La Giunta comunale di La Maddalena ha approvato, su proposta dell’assessora Stefania Terrazzoni, il documento di indirizzo alla progettazione relativo alla riqualificazione del Parco Padule e del Tennis Club “A. Novelli”. L’intervento vale 875.900 euro e punta a riqualificare l’area sportiva e ricreativa. L’obiettivo è ridefinire le funzioni all’interno dello spazio sportivo e del parco giochi di Padule. L’area dovrà diventare più collegata, più fruibile e maggiormente integrata con le attività sportive già presenti.

Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dal Comune negli ultimi anni per la riqualificazione delle strutture sportive. Dal 2020 sono stati finanziati interventi sui campi da tennis di Padule, sul campo di calcio di Moneta, sulla palestra di via La Marmora e sull’impianto sportivo della Faravelli. Nel 2025 l’area era stata anche oggetto di studio da parte degli studenti della facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza di Roma, che avevano elaborato cinque proposte progettuali.

L’opera sarà inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, nell’annualità 2027, per poter accedere alla richiesta di finanziamento. L’esecuzione degli atti successivi è affidata alla Direzione Lavori Pubblici.

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