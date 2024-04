«I lavori di ristrutturazione del Mercato sono stati completati». Lo ha annunciato venerdì scorso in Consiglio comunale l’assessora ai lavori pubblici e vicesindaca, Federica Porcu. «La maggioranza ha deciso, per l’inaugurazione, che negli stalli assegnati, siano montate completamente le attrezzature e sistemati gli arredi. Entro l’estate contiamo di inaugurarlo».

E se così fosse, il condizionale è d’obbligo visto che il bando di gara è stato pubblicato nel lontano dicembre 2007 e che gli annunci di imminente inaugurazione sono stati più d’uno negli ultimi anni, la riapertura cadrebbe esattamente a 120 anni della sua apertura, avvenuta nel 1904.

Un anno fa era stato approvato il regolamento e successivamente si era proceduto all’assegnazione degli stalli tra coloro che ne avevano fatto richiesta. «Avrà il ruolo di attrattore culturale, turistico e di valorizzazione delle nostre tradizioni e delle nostre attività artigianali, oltre che di luogo di incontro per la comunità», aveva affermato l’assessora al Commercio, Stefania Terrazzoni. A parte il pianterreno, destinato alle attività commerciali e artigianali, la parte soprastante verrà utilizzata per esposizioni, incontri e conferenze varie. In questi anni e tuttora il mercato si trova trasferito a Cala Gavetta nei locali sottostanti Piazza Barone Des Geneys, non propriamente adatti a tale funzione, che sarebbe dovuta durare per un periodo di tempo limitato, come in effetti non è avvenuto.

© Riproduzione riservata