L’ex Arsenale de La Maddalena è in stato di abbandono, ma il futuro non sembra essere più roseo. È quanto emerge la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Li Gioi, che ora evidenzia una nuova criticità: «Da ieri», fa notare, «La Maddalena non ha più un commissario straordinario del Governo per le opere di bonifica ambientale e rigenerazione urbana. Il 7 settembre 2023», spiega Li Gioi, «sono scaduti i termini della delega affidata dal presidente del Consiglio dei Ministri al presidente della Regione, Christian Solinas, che per tre anni ha ricoperto il ruolo di Commissario. E se durante questo lungo periodo non è stato mosso un dito per consentire la riqualificazione di un'area abbandonata a se stessa, pensiamo cosa potrà accadere adesso».

In particolare, secondo quanto sottolinea il consigliere, «l'enorme edificio che si affaccia su uno specchio d'acqua di inestimabile rilevanza ambientale cade a pezzi, ma per la Regione Sardegna non sembra essere un tema degno di attenzione».

Eppure Li Gioi fa notare che i lavori a Cala Camicia avrebbero dovuto concludersi entro settembre, per poi portare a termine nel 2025 quelli nello specchio acqueo esterno alla Darsena: «Purtroppo», conclude, «ad oggi dobbiamo constatare che l'unica certezza è l'immobilismo. I maddalenini hanno diritto di ricevere risposte e soprattutto di veder partire delle opere necessarie a consentire il pieno sfruttamento del loro territorio anche in un'ottica di sviluppo turistico economico».

(Unioneonline)

