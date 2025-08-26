La sostanziale quiete sulle questioni sanitarie maddalenine, ospedaliere e non, in corso dopo il recente avvicendamento alla direzione della ASL Gallura, tra Marcello Acciaro e Ottaviano Contu, è stata rotta ieri da 3 consiglieri comunali di minoranza, Annalisa Gulino, Alberto Mureddu e Stefano Cossu, che hanno lanciato un presunto allarme, tramite un’interrogazione scritta al sindaco Fabio Lai, sulla presunta rotazione di un medico recentemente giunto a prestare il proprio servizio presso il pronto soccorso del nosocomio cittadino.

«Voglia il Sindaco verificare, se corrisponda al vero che il Commissario ASL abbia intenzione di spostare in rotazione all’ospedale di Tempio Pausania, uno dei medici arrivato recentemente all’ospedale di La Maddalena e, in caso affermativo, quali azioni lo stesso Sindaco abbia messo in campo per scongiurare lo spostamento, a svantaggio del nostro ospedale», hanno scritto. Chiedendo primo cittadino di essere informati «su quali azioni siano state messe in campo per scongiurare iniziative da parte dei vertici della Asl, che possono penalizzare il nostro ormai sempre più dimenticato presidio ospedaliero».

È bene ricordare che la mole di lavoro del pronto soccorso maddalenino, particolarmente in questo periodo estivo, sia piuttosto consistente, per la presenza turistica, sottoponendo il personale medico e non, ad un lavoro molto impegnativo. Al momento non è dato sapere se e quali passi abbia compiuto il sindaco Lai presso la Asl Gallura, per verificare la situazione e nel caso per scongiurare l’eventuale provvedimento temuto, messo in evidenza dai 3 consiglieri di minoranza.

