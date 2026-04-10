La Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena si prepara a celebrare la Giornata del Mare con un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla diffusione della cultura marittima tra i più giovani. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 aprile, alle 9, presso il Teatro Longobardo dell’istituto, dove si terrà un incontro didattico rivolto in particolare alle scolaresche. L’evento rappresenta un momento di confronto e approfondimento sui temi legati alla tutela dell’ecosistema marino, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli. Al termine dell’incontro, la struttura sarà aperta alle visite degli studenti, che potranno conoscere da vicino le attività formative e operative della Marina.

Il programma prevede inoltre proiezioni di filmati tematici, esposizione di materiali informativi, visite alle aule didattiche e l’allestimento di stand promozionali. Particolarmente significativa sarà la possibilità di salire a bordo dei mezzi navali della Guardia Costiera, offrendo ai partecipanti un’esperienza diretta.

L’iniziativa, è scritto in un comunicato, «si inserisce nel più ampio impegno della Marina Militare, della Capitaneria di Porto e delle istituzioni locali nel promuovere la salvaguardia del mare, patrimonio fondamentale per il Paese e per le future generazioni».

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