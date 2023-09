Da oggi fino al 10 settembre si svolge a La Maddalena “Animare Off”, festival di animazione, cortometraggi animati, workshop & talk, organizzato dall’associazione culturale Make Hub con patrocinio ed il supporto dell’Amministrazione comunale di La Maddalena. Promuovere l’arte e la cultura cinematografica dell’Animazione, valorizzare giovani talenti e film di alta qualità, con uno spiccato orientamento verso il mondo autoriale e sperimentale; sono questi gli obbiettivi dell’iniziativa.

«Crediamo molto in questo progetto e speriamo possa diventare un appuntamento annuale di carattere nazionale», ha commentato Stefano Cossu, consigliere delegato agli Eventi. Nella 4 giorni della manifestazione ci saranno ospiti e workshop gratuiti, «un'occasione davvero ghiotta sia per animatori e aspiranti tali, sia per gli appassionati di cinema e arte che vogliano dare uno sguardo più da vicino al mestiere dell’animatore».

La manifestazione sarà ospitata presso la struttura del Magazzini Ilva tranne la serata del 9 settembre che si svolgerà al cinema all’aperto Arena la Conchiglia, con la proiezione di cortometraggi animati in gara al Licata Animation Film Festival, con la valutazione e premiazione del miglior corto da parte del pubblico partecipante. Nella serata del 10 settembre verrà annunciato e riproiettato il vincitore dell’edizione maddalenina.

