Allarme nella notte a La Maddalena.

In via Giovanni Usai è andato a fuoco un camioncino utilizzato per attività edili.

I danni sono ingenti, ma nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto, alle 3.40, sono intervenuti i i vigili del fuoco, che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l’area, e i carabinieri.

In via di accertamento le cause di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

