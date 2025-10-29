Il consiglio comunale di La Maddalena convocato per domani 30 ottobre non è solo caratterizzato da alcuni punti portati dalla Giunta - quali l’atto di indirizzo propedeutico all’aggiornamento del piano di utilizzo dei litorali e l’approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF – ma anche da quelli richiesti dalle minoranze (consiglieri Francesco Vitiello, Annalisa Gulino, Giovanni Manconi, Stefano Cossu e Alberto Mureddu).

Spicca appunto tra questi il punto 6, riguardante il corpo di polizia locale: si tratta di una richiesta formale avanzata nei giorni scorsi per discutere di carenza di organico, mancanza di comando stabile, esigenza di un coordinamento operativo.

L’altro argomento, ugualmente richiesto dalle minoranze, è quello relativo ad un atto di indirizzo rivolto alla società in house, Maddalena Ambiente, per il riconoscimento degli scatti di livello previsti dal CCNL igiene ambientale, con particolare attenzione al livello dei lavoratori stagionali.

Gli altri punti sono le interrogazioni, comunicazioni, interpellanze e osservazioni; la ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 25/09/2025 che introduce la variazione urgente n.5 al DUP (Documento Unico di Programmazione) e al bilancio di previsione 2025-2027; la variazione di Consiglio n.16 al DUP e al bilancio di previsione 2025-2027.

© Riproduzione riservata