Sarà un weekend di mare, vela e memoria per celebrare la passione di una vita, quella di Memi Vigiano, velista, educatore e presidente onorario del Club Nautico La Maddalena.

Torna così, anche quest'anno, uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno maddalenino: il Trofeo Memi Vigiano, giunto alla sua quarta edizione, che si svolgerà domenica 12 ottobre nelle acque dell'Arcipelago di La Maddalena. Un evento questo, che coniuga sport e ricordo, attraverso una veleggiata che ogni anno riunisce amici, ex allievi, appassionati di vela e tutti coloro che hanno conosciuto Memi Vigiano, “tra le isole”.

La manifestazione è promossa dall’associazione Acque Libere, in collaborazione con il Club Nautico La Maddalena e il Centro Velico Caprera, con il patrocinio del Comune di La Maddalena e dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. La manifestazione sportiva avrà inizio sabato 11 ottobre alle ore 16:30, a La Maddalena, ai Magazzini Ilva di Cala Gavetta, con l’apertura delle iscrizioni; seguirà alle ore 18:30 il Briefing tecnico e alle 20:30 la sociale per gli equipaggi iscritti. Domenica 12 ottobre, alle ore 9:30 i comunicati pre-regata, alle 10:30 il raduno imbarcazioni nell’area di partenza. In serata si terrà la cerimonia di premiazione, accompagnata da un momento conviviale per condividere racconti, aneddoti e celebrare insieme lo spirito del Trofeo.

© Riproduzione riservata