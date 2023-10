Anche gli uomini della Capitaneria di Porto di La Maddalena in prima linea nel Canale di Sicilia per il dispositivo aeronavale organizzato nell’ambito dell’operazione internazionale di pattugliamento congiunto per la vigilanza sui flussi migratori e per la sorveglianza ai fini della sicurezza marittima, a tutela della vita umana in mare.

Giovedì mattina la Motovedetta Search and Rescue CP 306 salperà da La Maddalena alla volta di Lampedusa.

A bordo un equipaggio composto da cinque militari al Comando del primo Luogotenente Stefano Brigida.

