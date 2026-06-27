Era dai tempi della leva obbligatoria che a La Maddalena non si svolgevano cerimonie di giuramento dei militari della Marina con un così alto numero di partecipanti, ben 416 (un centinaio donne); schierati ieri mattina nel piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, dinanzi ad oltre 2000 parenti giunti da ogni parte d’Italia.

Erano presenti, il comandante di Marina Ovest, ammiraglio di Divisione Enrico Pacioni, l’ordinario militare per l’Italia, arcivescovo Gianfranco Saba, Federica Porcu in rappresentanza della Provincia Gallura e del Comune di La Maddalena, il sindaco di Palau Franco Manna, il capitano di vascello Gianluca D'Agostino, direttore marittimo del Nord Sardegna, il vescovo di Tempio-Ampurias mons. Roberto Fornaciari, altri alti ufficiali dell’Esercito, della stessa Marina Militare-Guardia Costiera, dei Carabinieri, Guardia di Finanza nonché rappresentanti Prefettura e della Questura. I 416 giuranti sono stati i Volontari in Ferma Iniziale (VFI) del 12º corso (Persefone) e del 13º corso (Centauro). Dopo la formula del giuramento letta ad alta voce dal comandante dell’Istituto di formazione, Francesco Mafiola, seguito da allocuzione, hanno preso la parola il comandante di Marina Ovest e l’ordinario militare per l’Italia. Il Giuramento era stato preceduto, la sera prima, da un grande concerto tenuto, presso la piazza Umberto I, dalla banda cittadina San Domenico Savio, organizzato dal Comune di La Maddalena e della parrocchia isolana. Un segnale chiaro, non solo di accoglienza nei confronti dei militari e dei tanti parenti giunti sull’isola, ma di conferma dello stretto legame tra le tre comunità che convivono da sempre sull’isola, civile, religiosa e militare.

Al termine del concerto, una fiumana di persone tra militari giurandi in divisa e familiari ha seguito la banda che ha aperto la tradizionale “ritirata”, da piazza Umberto I fino all’interno dell’istituto di formazione. Qui la stessa banda ha suonato “il silenzio” a conclusione della giornata precedente a quella del giuramento svoltosi ieri, sabato 26 giugno.

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