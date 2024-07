Giuramento domani presso la Scuola Sottufficiali di La Maddalena del 5º corso di Volontari in Ferma Iniziale ‘Perseo’. A pronunciare la fatidica frase saranno in 161, tra uomini e donne.

In effetti le domande accolte per questo primo appuntamento-base con la vita militare era state 209; tra i giovani non arrivati e abbandoni durante il corso si sono sensibilmente ridotti. Ad ogni modo l’appuntamento per loro e per i loro familiari giunti da tutt’Italia, è nel piazzale Avegno alle 11:00 di fronte al loro comandante, capitano di vascello Francesco Maffiola, altre autorità militari e le autorità civili locali e non.

A La Maddalena i giovani militari erano giunti nel mese di giugno e completeranno i corsi ad agosto prossimo. Negli ultimi anni è capitato più volte che il giuramento si svolgesse nella pubblica piazza Umberto I, con grande partecipazione di pubblico locale e anche turistico, e probabilmente sarà così il prossimo, in autunno. Quello di domani invece, considerato il fatto di essere in piena estate e la piazza occupata da giostre e bancarelle si svolge all’interno del piazzale Avegno della Scuola Sottufficiali.

© Riproduzione riservata