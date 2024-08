La comunità del Parco la convoco io, che sono il presidente in carica e non tu, che sei commissaria. È quanto, in buona sostanza, ha risposto il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, alla commissaria straordinaria del Parco Nazionale, Rosanna Giudice, la quale ha convocato, per il prossimo 21 agosto alle ore 9:30, la Comunità del Parco, con all’ordine del giorno proprio la nomina del presidente e del vicepresidente, oltre alle varie ed eventuali.

Convocazione inviata alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, al commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, e al presidente della Unione dei Comuni Riviera di Gallura. Tale convocazione nasce dalla esigenza da parte del Parco di rapportarsi con un ente rappresentativo per la gestione di un territorio, a terra e a mare, particolarmente sotto stress in questo periodo estivo, con problematiche varie ed importanti, a cominciare dall’evento avvenuto qualche giorno fa della perdita di gasolio allo sbarco dal traghetto. Allo stato attuale, ha però risposto il sindaco Lai alla commissaria Giudice, la comunità del Parco, «ha già eletto in seno al suo collegio la figura del Presidente individuata nella persona dello scrivente, come da verbali agli atti d’ufficio». Pertanto, ha risposto ancora lo stesso sindaco, «si invita la signoria vostra a rivalutare i contenuti della Convocazione», che «non può indubbiamente essere accolta», poiché «i punti all’ordine del giorno non sono riconducibili alle competenze del convocante in quanto prerogativa esclusiva della Comunità del Parco».

Nella risposta il sindaco si dichiara, ad ogni modo, «a disposizione per discutere di qualsiasi altro tema in materia di tutela ambientale del territorio». A 3 settimane dalla nomina di Rosanna Giudice, da parte del Ministero dell’Ambiente, a commissaria straordinaria del Parco, ecco manifestarsi il primo “attrito” tra i vertici dei due enti, Comune e Parco, che insistono esattamente sullo stesso territorio; cosa peraltro non nuova, da che Parco è Parco.

© Riproduzione riservata