Non ce l’ha fatta Piergiorgio Benaglia, il turista piemontese rimasto vittima ieri a La Maddalena di un terribile incidente accaduto in località Abbatoggia.

L’uomo, classe 1965, nato a Torino ma residente in provincia di Novara (quindi non lombardo, come appreso in un primo momento), dopo avere preso il sole in spiaggia, si è spostato insieme alla nipote, una bambina, all’ombra di un costone per leggere un libro. La piccola, stando alle indagini dei Carabinieri, è salita su un masso in bilico che si è staccato dalla parete di terra travolgendo il turista.

L’uomo ha riportato un gravissimo trauma addominale ed è stato soccorso dal personale del 118. Il masso era tuttavia talmente pesante che i Vigili del Fuoco hanno impiegato due ore per liberarlo.

I medici, dopo averlo rianimato, hanno disposto il trasferimento del paziente in elicottero a Olbia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente.

Le sue condizioni sono tuttavia rimaste molto gravi sino al decesso, avvenuto questa mattina.

La bambina era in vacanza con il nonno ed è stata raggiunta oggi dai familiari.

