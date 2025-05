Gli spalti del campo comunale Pietro Secci gremiti come nelle grandi occasioni, a sottolineare l’importanza dell’evento che ieri, 30 aprile, si è svolto nel grande prato verde ovvero le Olimpiadi della gioventù.

Una manifestazione che da alcuni anni non si organizzava più a La Maddalena e che ha avuto un grande apprezzamento, in particolare da parte di 320 tra bambine e bambini delle scuole elementari frequentanti i 3 plessi cittadini, che dopo aver sfilato con le loro magliette colorate e distinte per plesso scolastico ed ascoltato l’Inno di Mameli, si sono cimentati in varie discipline sportive.

Tutti hanno partecipato, tutti hanno vinto, tutti hanno ricevuto la medaglia ricordo, in una grande festa, prima di tutto di gioco, come è giusto che sia per dei bambini, di sport e di inclusione, come hanno voluto sottolineare gli organizzatori, soddisfatti per il buon esito dell’iniziativa. Un impegno notevole, che ha visto in prima fila l’Amministrazione comunale che ha affidato l’organizzazione all’associazione Barbuti che ha operato in collaborazione stretta con gli istituti scolastici e gli insegnanti. L’iniziativa è parte integrante del programma “Isola europea dello sport”, che ha già visto svolgersi nel mese scorso diverse manifestazioni ed altre sono in programma in questo mese di maggio e per tutto l’anno fino al 31 dicembre.

L’impegno degli organizzatori è che le Olimpiadi della gioventù non siano state un evento estemporaneo nell’ambito di quello europeo in corso ma che possano e debbano proseguire negli anni a venire.

