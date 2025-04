Pig sta per Primavera in Gallura e, nel caso specifico, a Santa Teresa Gallura, dove viene di nuovo organizzato, scrivono gli organizzatori e cioè la Pro Loco, «un viaggio sensoriale tra gusto, suoni e arte. Tre giornate di degustazioni enogastronomiche, dJ set e musica dal vivo, show cooking a tema alghe, laboratori creativi per grandi e piccini, colori e sapori del nostro territorio!» In pratica diversi stand con cibo, buon vino, birre artigianali e altri prodotti enogastronomici locali.

Ci saranno musica e spettacoli che accompagneranno questi 3 giorni: 1-2-3 maggio. Un evento, che rappresenta da sempre «un’importante celebrazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali della Sardegna», e che vede, in questa settima edizione, il coinvolgimento attivo dell’Area Marina Protetta di Santa Teresa Gallura «sottolineando l’importanza della sostenibilità e della valorizzazione delle risorse naturali locali». L’Area Marina Protetta proporrà a una serie di attività ed esperienze ludiche per i bambini e laboratori tematici, per stimolare la curiosità, il rispetto per l’ambiente e l’amore per l’artigianato.

Tra le iniziative, scrivono gli organizzatori, il “Show Cooking – Il Mare in Pentola: la magia delle alghe in cucina! Un viaggio tra gusto, salute e sostenibilità”. Durante questo speciale show cooking, lo chef guiderà alla scoperta di un ingrediente sorprendente e ancora poco conosciuto: le alghe. E poi tanta musica, anche con dischi in vinile, ripercorrendo gestualità di un tempo, neanche così lontano in effetti, tra copertine consumate, sfilamento del disco, l’appoggio nel piatto e l’avvio. Il Pig gode del contributo economico del Comune, della collaborazione di Salude & Trigu, dell’AMP di Capo Testa-Punta Falcone e di Love Santa Teresa.

