La prevenzione innanzitutto. La quarta edizione del progetto sociale di Smeralda Holding si conclude con nuovi record: 828 le prestazioni registrate quest’anno in 97 giorni di attività, caratterizzati da nuove visite specialistiche.

Pensata per offrire un concreto sostegno alla comunità locale nell’ambito del programma “Smeralda Holding per il territorio”, l’iniziativa “Le Settimane Gratuite della Prevenzione” – che permette ai residenti di accedere gratuitamente a visite mediche specialistiche con l’obiettivo di favorire la prevenzione e promuovere controlli regolari per l’individuazione precoce di eventuali fattori di rischio per la salute – ha superato le aspettative, con un incremento del 46 per cento nelle visite di controllo rispetto alla precedente edizione.

In risposta alle numerose richieste ricevute, il programma è stato ampliato in corso d’opera, con un aumento del 28 per cento rispetto alle prestazioni inizialmente previste, che erano già superiori rispetto a quelle del 2024, ed esteso di 31 giorni, dal 1° febbraio al 9 aprile 2025.

Grazie alla collaborazione con alcuni medici dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma, sono state inoltre offerte prestazioni ambulatoriali gratuite in Urologia, Ginecologia e Ostetricia, ampliando ulteriormente l’offerta sanitaria disponibile, con screening per diverse patologie (neoplasie mammarie, ictus, mappatura nei/melanoma, noduli tiroidei, patologie cardiologiche, diabete di tipo 2 e malattie metaboliche, neoplasie alla prostata, neoplasie alla pelle e esami specifici per la prevenzione del tumore del colon/retto) più un programma specifico per la prevenzione dell’Alzheimer.

«Siamo felici di riproporre ogni anno “Le Settimane della Prevenzione”: per noi questa iniziativa rappresenta un momento significativo per dimostrare alla nostra comunità il nostro impegno per il benessere di chi abita e contribuisce a rendere unica questa terra”, dice Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding. “La continua evoluzione del progetto mira ad avvicinare sempre di più la comunità alla cultura della salute e della prevenzione e la risposta straordinaria dei residenti conferma, ancora una volta, il valore sociale di questa proposta».

Smeralda Holding ringrazia tutti i medici specialisti e lo staff del Centro Medico di Porto Cervo, e in particolare il direttore sanitario, la dottoressa Maria Piga, l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma e i medici che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Anche quest’anno.

