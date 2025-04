Dopo i cinghiali che, per mesi, hanno invaso le strade della città, a Olbia arrivano le oche.

Ieri notte, ne sono state avvistate due in via Barcellona da un passante che si è fermato per metterle in salvo. Una è stata investita da un’auto ed è morta, l'altra è stata soccorsa e portata alla Lida.

«Il signore ha contattato tutti gli enti preposti ma o non hanno risposto o erano impegnati e gli hanno detto di contattare il nostro rifugio», scrive sui social la Lida. Aggiungendo: «La piccola è stata portata da noi ma per le oche non siamo ancora attrezzati», ironizzano dal rifugio Fratelli minori.

«Se le oche sono di qualcuno, vi chiediamo di contattarci e, solo dopo dimostrazione di proprietà, restituiremo l'animale, diversamente contattateci per l'adottarlo», è l'invito della Lida e già fioccano le prime richieste di adozione.

