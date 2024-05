Tra una raccolta e l’altra, l’ultima era stata lo scorso 28 aprile e la prossima è programmata per sabato prossimo, 18 maggio, i volontari di Un arcipelago senza plastica si dedicano, oltre che all’ambiente anche al socio-sanitario. Oggi infatti hanno donato un defibrillatore all’Associazione A.V.A. La Maddalena, che da anni svolge servizio di trasporto privati in ambulanza nazionale ed internazionale 24h su 24h, accompagnamento, servizi per aeroporto, manifestazioni sportive, trasporti.

Un gesto encomiabile, questo dei volontari UASP, tenuto conto che non ricevono alcun contributo pubblico e l’organizzazione si mantiene con le proprie forze. Nell’ultimo intervento di pulizia ambientale, nelle acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, furono recuperate circa 8 tonnellate di rifiuti, in particolare dai fondali delle isole di Spargi, Maddalena e Caprera. Per le operazioni di sabato 18 maggio prossimo, annunciano gli organizzatori, parteciperanno oltre 150 persone.

Dal 2018 ad oggi UASP ha ripulito le coste e fondali dell’arcipelago e vecchie discariche all’interno di Caprera e Maddalena. Ad oggi sono state raccolte 146 tonnellate di rifiuti di ogni genere, in 76 uscite di gruppo, senza calcolare tutti gli interventi delle singole persone che sono oltre 500. In totale vi hanno preso parte 2120 persone.

