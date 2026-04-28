Dopo la rinuncia dell’imprenditore Marco Cuccu a presentare una lista con “Maddalena Civica”, al momento l’unico candidato ufficiale alla carica di sindaco di La Maddalena è Stefano Cossu, consigliere comunale d’opposizione uscente e rappresentante politico per la Gallura dell’assessore al Turismo Franco Cuccureddu.

La sua candidatura, annunciata già da un paio di settimane, è sostenuta da un consistente numero di candidati, già impegnati nella ricerca del consenso attraverso il web — tramite foto e contenuti audio-video — oltre che con i tradizionali santini cartacei e con il più classico porta a porta. Una macchina elettorale che sta scaldando i motori in vista del rush finale, che scatterà tra una decina di giorni con l’avvio della presentazione ufficiale delle liste.

Salvo clamorosi imprevisti, tuttavia, Stefano Cossu non sarà l’unico in corsa. Sebbene non sia stata ancora ufficializzata, il sindaco uscente Fabio Lai sta preparando la propria ricandidatura, non senza evidenti difficoltà. La squadra uscente dovrebbe essere in parte riconfermata, ma potrebbero mancare — per scelta propria o per altre ragioni — alcuni componenti anche rilevanti dell’attuale compagine amministrativa.

Proprio sui “nuovi” candidati Fabio Lai sarebbe impegnato a sciogliere nodi e contronodi. Resta ora da vedere quale sarà l’esito finale delle serrate trattative in corso e quali eventuali sorprese emergeranno nella composizione della sua lista.

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