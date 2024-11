Come da tradizione consolidata a La Maddalena, domani, venerdì 22 novembre, si celebrerà Santa Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. Un evento religioso che da anni convoglia nella chiesa di Santa Maria Maddalena corali, cori, bande, a testimonianza della particolare inclinazione di tanti isolani verso la musica che qui da sempre viene particolarmente coltivata. Dopo la Messa solenne, che inizierà alle 18:00, animata dai cinque cori cittadini, si esibiranno i ragazzi dell’Associazione “Insieme per il domani”, diretti da Vincenzo La Cava, un coro inclusivo, costituito alcuni anni fa, che un apprezzato concerto ha eseguito quest’estate, e che ritorna questa volta ad esibirsi insieme ad altri cori e corali, in una manifestazione religiosa, avendo però già in programma, a dicembre, nella pubblica piazza, il concetto di Natale.

Dopo il coro inclusivo, seguiranno alcuni pezzi eseguiti dalla Banda Musicale Oratorio San Domenico Savio, riduce qualche giorno fa da un seguito ed apprezzato concerto nell’ambito delle manifestazioni dell’Avis cittadina, e dalla Banda Musicale “Giuseppe Garibaldi”. La Messa, come detto, sarà invece animata dai coro parrocchiali, a cominciare da quello storico, costituito immediatamente dopo la fine della 2ª guerra mondiale, che porta il nome proprio, di Santa Cecilia.

