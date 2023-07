A La Maddalena sta per essere ultimato, nella zona di Moneta il progetto di A.R.E.A (Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa) per un complesso di 50 abitazioni, di cui 20 di edilizia residenziale pubblica da assegnare a canone moderato, e 30, sempre di edilizia residenziale pubblica, collocati a pian terreno, 1° e 2° piano, da assegnare invece a canone sociale. I bandi per le assegnazioni risalgono al 2020.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha reso ai cittadini che la Commissione tecnica ha ultimato le verifiche relative alla presentazione delle domande.

«Un lavoro meticoloso che ha impegnato gli uffici per molto tempo e che ringrazio personalmente», ha affermato il consigliere delegato Servizi sociali, Adriano Greco.

«La graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di La Maddalena per 30 giorni. Conclusa questa fase, i cui tempi sono dettati dalla legge, la Commissione tecnica formulerà la graduatoria definitiva. Successivamente - conclude Greco - sarà compito di A.R.E.A (proprietaria degli alloggi) procedere con le assegnazioni degli stessi».

Per i 20 appartamenti da assegnare a canone moderato, si legge nella Determina comunale, sono pervenute 60 domande delle quali quattro sono state escluse «poiché pervenute fuori termine o formalmente incomplete, non sanate nemmeno a seguito di richiesta di integrazione».

Per quanto riguarda invece i 30 appartamenti da assegnare canone sociale, sempre nella relativa Determina comunale si legge che sono pervenute 171 domande, delle quali 20 sono state escluse «poiché pervenute fuori termine o formalmente incomplete, non sanate nemmeno a seguito di richiesta di integrazione». In totale, per 50 appartamenti sono arrivate complessivamente 231 domande.

Fu nel 2008 che il Consiglio Comunale di La Maddalena (Amministrazioni Comiti) deliberò l’assegnazione ad A.R.E.A di una superficie di terreno ubicata a Moneta, pari a 18.460 mq, per la realizzazione di 50 appartamenti dei quali 30 da assegnare a canone sociale e 20 a canone moderato.

Della superficie complessiva assegnata circa 6 mila metri quadrati sono da destinarsi alla viabilità ed ai parcheggi, 836 ai parcheggi pubblici, 2.982 al verde pubblico.

