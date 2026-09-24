È scontro a Tempio, dentro e fuori il Consiglio Comunale, sullo “sfratto” dell’associazione di Protezione Civile “Alta Gallura”. Il gruppo di volontariato, convenzionato con il 118, ha tempo sino al 30 settembre per lasciare due locali, di proprietà comunale, usati da diversi anni ormai, nel compendio di Rinaggiu. L’amministrazione comunale oggi ha indicato un locale alternativo nella zona industriale della cittadina gallurese. Il presidente dell’associazione, Roberto Cossu, ha dichiarato che l’immobile scelto come soluzione provvisoria non è idoneo per le necessità operative dei volontari che al loro attivo anche interventi complessi in occasione di incendi e alluvioni.

I consiglieri di minoranza hanno contestato la giunta comunale, parlando di un magazzino usato sino ad oggi dalla Polizia locale e destinato a una associazione che necessita invece di spazi per mezzi e materiale. Il consigliere di minoranza Andrea Biancareddu ha ricordato che l’associazione Alta Gallura ha lavorato nell’ambito di importati piani e interventi di portata regionale. Biancareddu ha dichiarato: «Sono in imbarazzo, perché queste persone sono qui davanti a noi a umiliarsi per chiedere di non essere mandate via».

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