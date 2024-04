Celebrata, oggi, a Olbia, e in tutto il territorio di giurisdizione della Direzione Marittima del Nord Sardegna, la giornata del mare e della cultura marinara. Oltre 850 gli alunni che hanno, complessivamente, partecipato all’evento; coinvolte anche le Capitanerie di porto di La Maddalena e Porto Torres e gli Uffici Circondariali marittimi di Golfo Aranci ed Alghero che hanno incontrato i giovani studenti insieme al cluster marittimo e alle associazioni e organizzazioni impegnate, a vario titolo, sul mare e per il mare, tra cui gli ormeggiatori, rappresentanze del Consorzio Pescatori, le sezioni locali della Lega Navale Italiana e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Due i principali appuntamenti organizzati in città: il primo ospitato nel piazzale antistante la Capitaneria, dove il personale militare ha incontrato gli studenti e spiegato loro compiti istituzionali del Corpo; l’altro svoltosi allo Yacht Club “Cala dei Sardi” dove circa 100 ragazzi delle scuole primarie e secondarie sono stati coinvolti in lezioni di arti marinesche, salvamento cinofilo organizzato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio Sezione Sardegna, laboratori di educazione ambientale curati dall’Area Marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, simulazioni di primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato di Olbia.

Nel corso della manifestazione, il Direttore marittimo della Sardegna settentrionale, capitano di vascello Giorgio Castronuovo, ha ricordato l’importanza del mare come risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico e privilegio da difendere, da valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni, ringraziando tutti i partecipanti alla giornata,i docenti e le Autorità civili e militari intervenute. In conclusione consegnati ai tanti bambini e ragazzi presenti dei simbolici “Diplomi di merito” e il titolo di “marinaio”, a testimonianza dei numerosi e importanti concetti imparati sulla cultura ed il rispetto del mare. La Giornata del mare nasce nel 2018, secondo un’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, per sensibilizzare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e al fine di sviluppare la cultura marinara come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

© Riproduzione riservata