Fatali i traumi riportati in seguito all'impatto della barca contro gli scogli. Questo l’esito delle autopsie, disposte dalla Procura di Tempio Pausania, sui corpi di Lillo Satta e Maurizio Rossi, i due pescatori morti sabato 25 gennaio nel naufragio della loro barca, finita contro gli scogli nelle acque davanti all'Isola Rossa, nel nord Sardegna.

L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Angela Seddaiu, incaricata dalla Procura, e all'esame hanno partecipato come consulenti di parte i medici legali Salvatore Lorenzoni, per la famiglia Rossi, e Francesco Serra, per la famiglia Satta, assistita, quest'ultima dall'avvocato Gabriele Satta. Le salme dei due pescatori amatoriali sono state restituite alle famiglie.

La tragedia è avvenuta la mattina di sabato 25 gennaio. L’imbarcazione è stata avvistata dalla spiaggia, poi è arrivatil ritrovamento fatto da due sub, che hanno notato i due corpi ormai senza vita, intrappolati all’interno. Alle 12.40 è stato dato l'allarme alla Capitaneria di Porto Torres e al 118. Sul posto sono arrivati le motovedette della Guardia costiera, e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno estratto i corpi. La barca è sotto sequestro e le indagini della Guardia costiera cercano di ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo scafo presenta un profondo squarcio a prua, che testimonierebbe l'impatto con gli scogli. La Procura sta anche verificando come si sia mossa la macchina dei soccorsi: alcune persone hanno dichiarato con dei post sui social di aver avvistato da terra la barca capovolta intorno alle 9.30 e di avere fatto una segnalazione alla Capitaneria di porto.

