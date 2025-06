Per un intervento di riparazione sulla condotta foranea DN 500 Ramo Nord Pattada, ben 5 comuni dall’Alta Gallura subiranno domani, martedì 10 giugno, e per tutta la giornata fino a notte, disservizi in relazione al flusso idrico alle utenze.

Ne dà informazione Abbanoa che precisa che, valutati i tempi dell’intervento e di riavvio e ripristino delle portate e delle pressioni ed il recupero dei livelli nei serbatoi per la ripresa della regolare distribuzione in rete, potranno presentarsi disservizi nei seguenti comuni:

Tempio Pausania, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, interruzione del servizio alle utenze, compresa la frazione di Nuchis e la locale Casa Circondariale (in entrambe dalle 07:00 alle 23:00, dove ci saranno cali di pressione; Calangianus (dalle 08:00 alle 23:00, interruzione del servizio alle utenze); Bortigiadas (dalle ore 07:00 alle ore 23:00, interruzione del servizio alle utenze); Aggius (dalle ore 07:00 alle ore 23:00, interruzione del servizio alle utenze); Luras (dalle ore 07:00 alle ore 23.00, interruzione del servizio alle utenze).

Non c’è dunque, a questo punto, che da assicurarsi ci sia acqua sufficiente nelle proprie cisterne, chi le ha, e procedere a conservarla in bidoni, bottiglie, tinozze e lavamani, per far fronte alla bisogna e agli usi domestici.

«I nostri operatori - scrive Abbanoa – effettueranno tutte le manovre di regolazione dei flussi per ottimizzare al meglio le riserve idriche ivi accumulate. Sono state programmate – prosegue Abbanoa - tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione ed appena verranno ultimate le riparazioni, la ripresa del servizio idrico sarà ripristinata senza preavviso e anticipata qualora le scorte dei serbatoi ed i consumi lo rendano possibile. Inoltre, a seguito delle operazioni idrauliche, l’acqua in distribuzione potrebbe presentare una transitoria torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte».

© Riproduzione riservata