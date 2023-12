Ci sono voluti 3 anni, ma alla fine l’impegno assunto dal delegato Adriano Greco è stato onorato, o quantomeno si è iniziato ad onorare: da ieri mattina a La Maddalena è iniziata la messa in posa di targhe di vie, piazze e dei numeri civici. Una carenza ultra decennale che ha comportato e comporta notevoli disagi nel districarsi tra vie senza nome, vie con le targhe staccate e numeri civici mancanti.

«Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato – afferma Adriano Greco – dopo innumerevoli commissioni, confronti e duro lavoro effettuato fianco a fianco con gli uffici siamo arrivati alla conclusione. Sono partiti i lavori di installazione dei numeri civici e delle nuove targhe di inizio e fine via anche per i siti che, ancora oggi, sono privi di denominazione. Siamo felici di aver dato una risposta così importante che i cittadini attendono da troppo tempo».

Il personale incaricato della ditta Unisel Srl, che indossa un cartellino con nome e cognome, ha iniziato le installazioni partendo dal centro storico per poi proseguire in tutto il paese. Il Comune informa inoltre i cittadini che, nel caso in cui vi sia una modifica del proprio numero civico e/o della propria via, l'interessato dovrà recarsi presso l'Ufficio anagrafe per comunicare i nuovi dati.

