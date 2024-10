Tornano i corsi gratuiti di Smeralda Holding. Come ogni anno, da 8 anni, la società controllata da Qatar Investment Authority, proprietaria dei principali asset turistici della Costa Smeralda, vara le iniziative per il sociale.

Un’offerta interamente gratuita di progetti per l’educazione, la pratica sportiva e la salute che a partire dal 28 ottobre proporrà corsi di lingua inglese, francese e tedesco e di tennis e golf per adulti e bambini, dagli 8 anni in su.

«Con le attività in partenza questo autunno, insieme alle altre che verranno confermate nel corso dell’anno, tra cui quelle dedicate alla prevenzione, il nostro gruppo, con la proprietà Qatar Investment Authority, intende offrire un programma strutturato e articolato di iniziative gratuite per un concreto contributo al miglioramento del benessere della comunità in cui operiamo», spiega Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding. «Attraverso i progetti incentrati sulla salute, l’educazione, lo sport e il sostegno sociale – aggiunge poi – intendiamo promuovere uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio».

Si parte il 28 ottobre con i corsi di lingue: il percorso di 36 ore di lezione per gli adulti e di 15 per i più giovani si terrà alla Smeralda Language Academy di Porto Cervo e terminerà il 19 dicembre, e sarà tenuto da docenti madrelingua certificati presso The English School; prevista per gennaio una seconda edizione.

Il 28 ottobre inizieranno anche i corsi di tennis sui campi del Cervo Tennis Club, con pausa natalizia dal 20 dicembre al 12 gennaio e ripresa fino al 30 aprile. Dunque, il golf al Pevero Golf Club, dove sarà possibile prendere lezione con la supervisione di un professionista qualificato Pga.

I posti, limitati, saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione presso le segreterie organizzative. Per informazioni: smeraldalanguageacademy@gmail.com; perilterritorio@smeraldaholding.com; peverogolfclub@marriott.com.

© Riproduzione riservata