Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco questa mattina sulla Sassari-Olbia, all’altezza dello svincolo per l’aeroporto Costa Smeralda per rimettere in sicurezza la strada, ricoperta di acini d’uva a causa della perdita del carico da parte di un camion. 

L'allerta è scattata intorno alle 11,30.  La squadra, anche con un'autobotte giunta in supporto dal distaccamento cittadino, ha lavorato circa due ore per bonificare la carreggiata  e renderla nuovamente percorribile.

Durante le operazioni il traffico ha subito rallentamenti: sul posto anche personale dell’Anas e della polizia stradale.

(Unioneonline)

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