Camion perde il carico, Sassari-Olbia coperta di uva: devono intervenire i vigili del fuocoStrada resa pericolosa dall’ingente quantità di acini sull’asfalto
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Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco questa mattina sulla Sassari-Olbia, all’altezza dello svincolo per l’aeroporto Costa Smeralda per rimettere in sicurezza la strada, ricoperta di acini d’uva a causa della perdita del carico da parte di un camion.
L'allerta è scattata intorno alle 11,30. La squadra, anche con un'autobotte giunta in supporto dal distaccamento cittadino, ha lavorato circa due ore per bonificare la carreggiata e renderla nuovamente percorribile.
Durante le operazioni il traffico ha subito rallentamenti: sul posto anche personale dell’Anas e della polizia stradale.
(Unioneonline)