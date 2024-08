Stasera, 5 agosto, al nuraghe Albucciu di Arzachena, ore 21:30 sarà in scena Michele Placido in “Serata d’onore”: un recital musicale che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori.

Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio, e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. Ad accompagnarlo, saranno Gianluigi Esposito e Antonio Saturno che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre.

Domani, martedì 6 agosto, a Santa Teresa Gallura alle ore 21:30, nella piazza Vittorio Emanuele, l’attore GianMarco Tognazzi interpreta Paul McCartney in uno spettacolo dal titolo “Paul McCartney e I Beatles. Due leggende”. L’Orchestra da Camera Saverio Mercadante propone, in questo spettacolo, alcune tra le più celebri canzoni della band londinese, rielaborate e arrangiate per sola orchestra, mentre all'attore è affidato il compito di dar voce a Paul McCartney, per condurre l’ascoltatore in un viaggio tra le leggende e i misteri dei Beatles.

Prosegue dunque, e quello di stasera è il 5° appuntamento, l’edizione 2024 del Festival Musicale Bernardo De Muro, che unisce musica, teatro e racconto, organizzato dall’Accademia Musicale Bernardo De Muro, che ha già visto protagonisti, in altre località della Gallura, Peppe Servillo, Sergio Muñiz, Laura Morante, Luca Barbareschi.

