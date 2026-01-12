Nicola Saba, sindaco di Bortigiadas, è nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura. La sua elezione è avvenuta nella sede dell’associazione sita a Tempio Pausania, venerdì 9 gennaio scorso. Saba è sindaco del piccolo comune dell’alta Gallura che andrà alle urne nella prossima primavera.

La nuova Giunta è composta da Leonardo Lutzoni, sindaco di Luras, eletto recentemente; Agostino Pirredda, sindaco di Luogosanto anche qui con elezioni comunali nei prossimi mesi; Marco Demuro, sindaco di Aglientu; Nello Mura, vice sindaco di Santa Teresa Gallura, comune chiamato ugualmente alle urne tra qualche mese. Il neo presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura ha ringraziato i sindaci per la fiducia ricevuta, sottolineando l’impegno per la continuità amministrativa e programmatica, la coesione istituzionale e la collaborazione tra i Comuni, in armonia con la struttura dell’Ente, a beneficio delle comunità dell’Alta Gallura.

Fanno parte dell'Unione i Comuni di: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalda.

