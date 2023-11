«Accogliamo il nome della candidata Todde come frutto del processo decisionale del tavolo di centrosinistra, riconoscendone al contempo il valore personale e politico», scrive in un comunicato il Circolo Pd di La Maddalena, segretaria del quale è Laura Pirina, al termine di un'assemblea. «Tuttavia, non possiamo non esprimere il nostro rammarico e la nostra preoccupazione riguardo alla perdita che il “campo largo” subirebbe sia in termini di voti, ma anche e soprattutto in termini di idee, entusiasmo e valore dell’offerta politica, qualora la frattura venutasi a creare con la fuoruscita di alcuni importanti esponenti della sinistra sarda non venisse ricomposta in tempi brevi».

Meno di due mesi fa, proprio a La Maddalena si era svolta una riunione alla presenza, tra gli altri, del presidente regionale del partito, Meloni, di Renato Soru e dell'ex senatore Uras, in occasione del quale «abbiamo riunito intorno a un unico tavolo le forze di centrosinistra che ci auguravamo potessero essere protagoniste col PD di una nuova stagione politica». Quella coalizione «si accinge oggi a seguire percorsi divergenti», e il Pd maddalenino teme che questo vada a favorire «la coalizione opposta».

Auspica dunque che «si arrivi ad una ricomposizione delle posizioni divergenti e ci si presenti uniti alle prossime elezioni».

