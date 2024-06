Il 22 aprile scorso, c’erano stati gli esami, validi e riconosciuti a livello internazionale, presso le sedi di Palau e Luogosanto, dinanzi ad un pool di esaminatori certificati, arrivati direttamente da Londra per valutare il grado effettivo di progresso degli allievi candidati. La sede centrale di Londra della Royal Academy of Dance ha rilasciato, successivamente, i diplomi.

La consegna, durante lo spettacolo "Alchimia", è avvenuta nei giorni scorsi a Luogosanto, alla presenza del sindaco, Agostino Pirredda, e della delegata agli Eventi e Spettacoli del Comune di Palau, Luisa Pasella. Grande la soddisfazione di allenatrici e dirigenti delle scuole di danza, Ritmi & Danze di Palau e Civitas Mariana di Luogosanto.

La Royal Academy of Dance (RAD) è una tra le maggiori organizzazioni nel mondo per la formazione di allievi ed insegnanti nella danza, con oltre 15.000 membri in 82 stati e deve il suo nome al patrocinio di Sua Maestà Britannica, per lungo tempo la Regina Elisabetta ed oggi Re Carlo III.

