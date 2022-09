Si è aperta con un'ora di ritardo l'udienza del processo a porte chiuse che si celebra al tribunale di Tempio Pausania a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e dei suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze, fatti che sarebbero avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo, a Porto Cervo.

L'apertura dell'udienza è slittata perché c'era prima da inaugurare una nuova sala del Tribunale, intitolata a Rosario Livatino, il magistrato assassinato da Cosa nostra il 21 settembre 1990, ad Agrigento.

Oggi in aula, davanti al collegio dei giudici, presieduto da Marco Contu (a latere Nicola Bonante e Marcella Pinna), sfileranno nove testimoni, fra cui Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e mamma di Ciro. Saranno sentiti la donna che si occupava delle pulizie nella villetta a schiera dei Grillo, una vicina di casa, i gestori e il personale delle farmacie e dei bar dove le due ragazze e gli imputati si sarebbero recati prima della serata al Billionaire e dopo la notte a casa Grillo.

Nessuno dei quattro imputati, né le due presunte vittime, sono presenti in aula.

"Mi avvalgo della facoltà di non rispondere", ha detto con sorriso il procuratore Gregorio Capasso ai giornalisti che lo hanno atteso per una dichiarazione al suo ingresso in Tribunale.

