Un’indagine nata da un normale servizio di pattugliamento si è trasformata in un’operazione antidroga conclusa con un arresto e un deferimento.

A Golfo Aranci, i militari della Guardia di Finanza di Olbia hanno fermato un trentenne del posto trovato in possesso di circa 65 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la cessione.

L’intervento è scattato durante un controllo nel territorio comunale, quando un uomo italiano di oltre ottant’anni è stato sorpreso con una piccola quantità di cocaina. Gli accertamenti successivi, eseguiti con l’ausilio delle unità cinofile, hanno condotto i finanzieri sulle tracce del trentenne, che risultava utilizzare una delle auto intestate al pensionato.

Il fiuto del cane antidroga ha permesso di individuare l’abitazione del giovane, situata nel centro urbano. La perquisizione nell’appartamento ha portato al ritrovamento di 65 grammi di cocaina, in parte già confezionata in dosi, oltre a denaro contante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il materiale è stato sequestrato e il trentenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tempio Pausania, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. L’anziano trovato in possesso della droga è stato invece denunciato a piede libero.

