Interrotte con l’arrivo della sera le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli di Olbia di 24 e 20 anni dispersi da ieri in mare. Riprenderanno domattina, lunedì 21 aprile, con i sub dei Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera.

Cresce l’apprensione per la sorte dei due ragazzi, di cui non si hanno notizie da ieri alle 16.40, orario in cui risultano scomparse le connessioni dei loro telefoni. I giovani erano usciti in mattinata per una battuta di pesca a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina.

A tarda serata la compagna di uno dei due ha lanciato l’allarme e si è attivato un imponente dispiegamento per le ricerche, coordinato dalla Guardia Costiera, capitano di Vascello Paolo Bianca. Impiegati un elicottero e motovedette che hanno battuto la costa palmo a palmo, intervenuti anche i vigili del fuoco.

Le ricerche si concentrano nella zona di Capo Figari, nella speranza che i due fratelli abbiano trovato riparo in una baia protetta. Ma più passa il tempo, più cresce l’apprensione, anche alla luce di alcune tracce dei ragazzi trovate verso mezzogiorno: uno zaino, degli stivali, un retino per la conservazione dei pesci pescati. Zaino e stivali rinvenuti a largo di Capo Figari, altre tracce invece a Cala Spada, Golfo Aranci.

(Unioneonline)

