Resta alta l’attenzione della Guardia Costiera a La Maddalena dopo lo sversamento di gasolio avvenuto ieri nello scalo marittimo. A far scattare l’allarme la falla in una cisterna che trasportava il carburante destinato ai distributori dell’Isola.

I controlli rimarranno serrati oggi con un pattugliamento a cura delle unità navali, con prelievi di campioni delle acque. Domani le attività proseguiranno con analisi delle immagini satellitari che la Guardia Costiera ha richiesto all'agenzia Europea EMSA.

«Dopodomani invece, a chiusura dell'evento emergenziale – fa sapere il Direttore Marittimo Capitano di Vascello Gianluca D'agostino –, verrà effettuato un controllo dall'alto con il nostro aereo equipaggiato con apparati per il telerilevamento ambientale (SLAR). Solo al termine di questo ciclo continuativo e puntuale di controlli saremo in grado di definire ufficialmente chiusa questa emergenza ambientale che, comunque, ad oggi non sembra aver messo a rischio la qualità delle nostre acque».

