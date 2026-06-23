Viola il divieto di avvicinamento alla ex e finisce agli arresti domiciliari.

Succede a Trinità d’Agultu e Vignola, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo dopo averlo visto in via Brigata Sassari, nei pressi dell’attività lavorativa dove in quel momento era impegnata l’ex compagna, in violazione della misura emessa dal gip di Tempio.

Aggressioni fisiche e verbali, minacce, insulti che si sono protratti per quasi un anno – da giugno 2025 allo scorso maggio – aveva portato il gip del Tribunale di Tempio ad emettere la misura cautelare.

Nell’udienza di convalida è stato disposto un aggravamento della misura cautelare: per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialettu.

(Unioneonline)

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