Frontale sulla 125, quattro persone in ospedaleL’incidente nei pressi di Arzachena, ferite lievi per altre due persone
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Quattro feriti nella notte ad Arzachena per un grave incidente al km 336 della Statale 125, l’Orientale Sarda.
Intorno alle 4, per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente.
Ad avere la peggio i quattro occupanti di un veicolo, tutti finiti in ospedale, più lievi le ferite per i due occupanti della seconda vettura.
Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, tre ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno avviato i rilievi per stabilire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità.
(Unioneonline)