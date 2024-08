Incidente stradale a Olbia, intorno alle 12.45, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla sopraelevata sud per un frontale. Coinvolti un autobus di linea e una macchina. Ancora da accertare la causa dello schianto.

La conducente dell’auto è stata trasportata dal 118 all’ospedale cittadino mentre tra i passeggeri del bus non ci sono feriti. Nessun ferito tra gli occupanti dell'autobus.

La squadra ha messo in sicurezza veicoli e l'area. La viabilità ha subito importanti rallentamenti, con traffico in tilt e automobilisti in coda.

