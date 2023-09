Oschiri è in festa per i Santi Lucia e Demetrio.

Le iniziative, che avranno inizio oggi, partono alle 17 con il ritrovo delle bandiere nella Chiesa parrocchiale e la processione accompagnata dalla Banda Musicale Oschirese "P. Fenu", dalla Confraternita Santa Croce e i gruppi folk verso la casa del presidente Massimiliano Pes. Alle 18.30 saranno celebrati i Vespri e la Santa Messa presieduta dal parroco Don Luca Saba e animata dal coro parrocchiale di Oschiri.

Dalle 21.30, in piazza Regina Elena, è prevista la serata folkloristica: presentati da Emanuela Sassu si esibiranno il gruppo folk e mini folk "Nostra Signora di Castro" di Oschiri, il gruppo folk di Meana Sardo, i tenores "Mialinu Pira" di Bitti e "Untana Vona" di Orgosolo e i cantadores a chiterra Emanuele Bazzoni e Salvatorangelo Salis accompagnati alla chitarra da Alessandro Carta e dalla fisarmonica da Alberto Caddeo.

Seguiranno i balli in piazza con Emanuele Bazzoni e l'organetto di Roberto Fadda.

Domani alle 18 saranno recitati il Rosario e i Primi Vespri in onore di Santa Lucia e San Demetrio. Subito dopo ci sarà la Santa Messa animata dal coro "I Cantori" di Oschiri.

Alle 22, in piazza Mattei, andrà in scena lo "Show Dance Party" con i "Love Formentera Summer Tour-Shade in concerto".

Domenica 10 settembre, alle 8, è prevista una nuova funzione liturgica. Alle 10.30, spazio alla processione che porterà i simulacri dei santi per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale oschirese, dalla Confraternita di Santa Croce e dal gruppo folk "Beata Vergine Immacolata" di Oschiri. Alle 11 monsignor Corrado Melis, con l'animazione del "Piccolo grande coro Oschirese", celebrerà la Santa Messa. Al termine, nell’oratorio parrocchiale, sarà offerto un rinfresco.

Dalle 16, in viale Stazione, sono in programma giochi vari per bambini. Alle 21.30 l'ultimo atto della festa, in piazza Regina Elena, con lo spettacolo di cabaret del comico Uccio De Santis e la musica dei "Max Mania-Tributo agli 883".

In programma anche l'estrazione dei biglietti della lotteria.

© Riproduzione riservata