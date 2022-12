C’è anche lo sport nel ricco calendario natalizio di San Teodoro. Questa mattina c’è stato il Fit Christmas, una manifestazione sportiva itinerante patrocinata dal Comune che ha animato il paese nel corso della mattinata. Due le location scelte per l’originale kermesse che aggiunge un tocco di fitness all’atmosfera natalizia che pervade il centro gallurese, la spiaggia La Cinta, nella sua spettacolare veste invernale, e il Parco Citai con i suoi attrezzi per l’allenamento open air.

A dare il via all’evento la suggestiva traversata in sup dei Babbo Natale con gli amici del Windsurf Club Coda Cavallo. Dopo un’agguerrita staffetta a squadre a bordo della tavola, la manifestazione è proseguita con la Camminata di Natale fino al Parco Citai di via Sardegna, in collaborazione con Atletica San Teodoro e Speedy Sport. Adulti e bambini si sono cimentati nelle gare e sui percorsi ideati dall’associazione Atletica San Teodoro, mentre la squadra di ragazzi con disabilità iscritti alla Speedy Sport di Dorgali, si sono sfidati al tiro con l’arco.

Una delle location (foto Lecca)

E poi tanto intrattenimento per i piccoli teodorini, con la Christmas Baby Dance in compagnia degli Elfi e le mascotte di IES Eventi, ed infine un gustoso rinfresco per tutti presso "Il Viale".

Un’originale manifestazione, molto partecipata anche grazie ad una splendida giornata di sole, che ha visto la collaborazione di diverse realtà locali: l'associazione sportiva Speedy Sport che coinvolge tanti atleti con disabilità e le loro famiglie, Atletica San Teodoro, Windsurf Club Coda Cavallo, gli esperti di animazione IES eventi e la caffettiera Il Viale. «Abbiamo a cuore la nostra comunità - dicono gli organizzatori e trainer teodorini, Manuela Ferro e Sebastiano Curreli - e pensiamo che lo sport sia un elemento indispensabile per creare coesione e diffondere uno stile di vita sano e orientato ai principi dell'inclusione e della socializzazione».

LA TRAVERSATA IN SUP:

Ferro e Curreli, membri della squadra di lavoro che la scorsa estate ha proposto "San Teodoro in fitness", il weekend dedicato allo sport che ha coinvolto centinaia di partecipanti, hanno anche un altro obiettivo: animare il territorio lontano dal periodo estivo e turistico, nell'ottica di contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti, soprattutto i più giovani, ma non solo. «Dopo la pandemia - aggiunge Curreli - sentiamo ancora di più la voglia di ritrovarci tutti insieme e all'aria aperta».

Il ricco cartellone degli eventi natalizi di San Teodoro proseguirà domani alle 16 con il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Mediterraneo. L’evento, organizzato dal S.E.T.C., il Servizio Educativo Territoriale Comunale, è pensato per i bambini e prevede musica, animazione, truccabimbi, la distribuzione dei doni e tanti dolcissimi snack come crepes e zucchero filato.

