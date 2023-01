Sarà presentato domani 14 gennaio alle 18, centro Polivalente di Badesi, il libro dell'ex giocatore del Cagliari Jeda, scritto con Maurizio Malavasi, dal titolo "Figlio del grande fiume-La mia avventura dall'Amazzonia alla serie A".

Una due giorni con il campione brasiliano che culminerà, nella giornata di domenica 15 gennaio, prima con l'amichevole, al campo sportivo dedicato a "Gianni Ugnutu", prima alle 11 con un'amichevole del settore giovanile del Badesi 09 e poi con la partita di campionato di prima categoria (girone E), tra lo stesso Badesi 09 e la capolista Alghero.

Questi ultimi sono approdati in Prima grazie alla fusione con l'Audax, vincitore dello scorso campionato di seconda categoria. «Occupa con merito la prima posizione in classifica - fanno sapere dalla società del Badesi - e arriverà sicuramente arrabbiata per la recente sconfitta, è obbligata a fare bottino pieno per restare in testa ed è seguitissima anche in trasferta dai propri sostenitori (nella partita di andata finita 2 a 2 giocammo attorniati da 1500 tifosi giallorossi) per cui, questa volta più di altre, ci sarà bisogno di tutto il sostegno possibile dei nostri tifosi. In cambio faremo ciò che abbiamo sempre cercato di fare: farci valere sempre e con chiunque soprattutto con chi ha più blasone».

